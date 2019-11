Gilets jaunes, acte 53 : une mobilisation en hausse, mais très loin des premiers mois de fronde

Pour leur week-end d'anniversaire, la mobilisation des Gilets jaunes est repartie (un peu) à la hausse. Ce samedi, 28 000 manifestants ont été comptabilisés dans toute la France par le ministère de l'Intérieur, dont 4 700 à Paris (sans que l'on sache si les casseurs qui ont dégradé la place de l'Italie font partie de ce comptage). LIRE AUSSI > Gilets jaunes : qui est le maréchal Juin, dont le monument commémoratif a été dégradé Le Nombre jaune, un collectif lié aux organisateurs et lancé en janvier dernier, en a dénombré de son côté « au moins 44 000 » dans tout le pays. #Acte53 des #GiletsJaunes: MISE À JOUR du point étape à 44 000 manufestants minimum. Le week-end continue !Remontez les infos sur notre groupe fb https://t.co/uMFYXvez3I#ActeLIII #GiletsJaunes #1An2Colère #YellowVests#LeNombreJaune pic.twitter.com/19qhvLKcuj-- Le Nombre Jaune (@LeNombreJaune) 16 novembre 2019À quel niveau se situe cette affluence, au bout de douze mois de mobilisation ? Un coup d'œil à l'évolution des chiffres à l'échelle nationale montre qu'on atteint un niveau équivalent à la mobilisation du printemps dernier. Si on prend en compte le comptage de la police, on retrouve un chiffre semblable à celui de l'acte 23, du 20 avril (27 900 manifestants). En se basant sur le Nombre jaune, il faut remonter au 18 mai pour s'approcher de leur chiffre, avec 42 128 personnes recensées dans les rues et sur les rond-points. C'est le 27 avril qu'il y en avait eu davantage (60 711 manifestants). Entre avril dernier et ce samedi, l'affluence avait globalement diminué de samedi en samedi.Nouveaux rassemblements prévus ce dimancheÀ noter que nous avons volontairement exclu de ce comptage la journée du samedi 16 mars et celle du samedi 21 septembre, lors desquelles le Nombre jaune avait comptabilisé respectivement 269 270 et 117 964 manifestants. En effet, ces nombres recensent aussi les manifestants pour le climat, qui avaient ...