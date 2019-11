Gilets jaunes : à quoi s'attendre pour l'acte 53 ce samedi ?

Plus de 140 appels à manifester. Depuis plusieurs jours, sur les réseaux sociaux, les Gilets jaunes s'organisent. Ce week-end, ils fêteront leur premier anniversaire, un moment crucial pour ce mouvement que l'on dit essoufflé.Si des rassemblements sont prévus partout en France, c'est bien la capitale qui concentrera le plus d'actions.Un retour sur les Champs-Élysées ?De nombreux Gilets jaunes veulent retourner sur les Champs-Élysées pour ce premier anniversaire. L'événement Facebook, baptisé « Acte 53 Gilets Jaunes l'anniversaire sur les Champs-Élysées », est celui qui réunit le plus de monde, avec environ 5000 personnes inscrites comme participantes et 6500 qui se déclarent intéressées.« La déclaration va être envoyée à la préfecture de police en fin de journée » mardi, a déclaré son organisateur, Thierry Paul Valette, co-fondateur du collectif des « Gilets jaunes citoyens ». Il s'attend à un refus des autorités, qui ont interdit de défiler sur la célèbre avenue, théâtre de violences et de saccages le 16 mars, ainsi que dans un large périmètre comprenant l'Elysée et l'Assemblée nationale. LIRE AUSSI > Un an des Gilets jaunes : un regain du mouvement est-il possible ?« Je maintiendrai mon appel, le droit de manifester est un droit légal, constitutionnel. On verra quel sera le rapport de force du gouvernement, ce que fera le ministère de l'Intérieur », a-t-il affirmé. Sur son site, il précise qu'une opération escargot sera maintenue sur le rond-point de l'Étoile, à partir de 14 heures, jusqu'à 17 heures samedi.Dans une vidéo diffusée lundi soir, l'une des figures des Gilets jaunes, Eric Drouet évoque de son côté l'idée d'un rassemblement à pied « hors de la zone interdite », dans un lieu encore non déterminé, puis de rejoindre l'avenue des Champs-Elysées « sans signes distinctifs, ni gilets jaunes ».Une manifestation au départ du XVIIIeLa préfecture de police ...