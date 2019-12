Gilbert Gruss : «Je suis le dernier à défendre les fauves dans les cirques»

« Bêtes de cirque » : dans le contexte actuel, le titre du spectacle tient presque de la provocation. « Oui, j'aime bien être un peu provoc'», reconnaît Gilbert Gruss, dont le cirque porte le nom de sa mère, Arlette Gruss, disparue en 2006. L'une des dernières grandes familles de la piste, dont la troupe vient de passer par Paris avec ses lions, avant de rejoindre Bordeaux pour les fêtes. LIRE AUSSI > Faut-il interdire les animaux sauvages dans les cirques?Ici, le spectacle se veut militant dès que les lumières s'éteignent. Une voix off s'adresse aux spectateurs : « A vous que la polémique tente d'intimider, ne cédez jamais. L'amour de nos animaux triomphera », tandis que défile un montage d'images sépia montrant une panthère. « Ce sont de vieilles images filmées par ma famille. Ma maman a présenté des numéros avec des panthères toute sa vie, dans différents cirques. Mon papa aussi était dompteur. Ils ont vécu avec des fauves depuis leur naissance », lâche le fiston patron, nostalgique.Provocateur, Gilbert Gruss le reste jusqu'au bout : « Il n'y a jamais eu d'animaux sauvages dans les cirques ! Aucun de ceux que vous voyez n'a été prélevé dans l'habitat originel de son espèce. Ils sont nés en Europe. Chez nous, ils vivent bien, dans 50 ha fermés au public, près du Mans. » L'héritier de la piste ne supporte pas « l'hypocrisie » de la société : « C'est incroyable le nombre de fauves tués dans la nature par des millionnaires qui s'offrent un safari. Nous, on aime nos bêtes, mais on nous empêche de travailler. »« Même les Bouglione ont lâché l'affaire »Car son cirque n'est plus toujours le bienvenu : « On est devenus des pestiférés, des hors-la-loi. Avant, quand on collait nos affiches avec nos blousons Arlette Gruss, les gens avaient les yeux qui brillent. On ne les met plus, les blousons, parce que les discussions sont impossibles, surtout avec les associations. » ...