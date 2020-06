Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gil Aves s'amuse contre la lanterne rouge Reuters • 22/06/2020 à 00:26









Gil Aves s'amuse contre la lanterne rouge par Léo De Garrigues (iDalgo) En ouverture de la 28e journée de Liga NOS, Gil Vicente n'a fait qu'une bouchée de Aves (3-0), dernier du championnat portugais. Henrique Gomes a ouvert le score dès la 10e minute avant que Ruben Ribeiro ne double la mise peu avant la mi-temps. Après un but logiquement refusé à Mehrdad Mohammadi pour hors jeu, Gil Vicente a enfoncé le clou en fin de rencontre par l'intermédiaire de Samuel Lino. Les hommes de Vítor Oliveira pointent au 12e rang au classement tandis que Aves reste à la dernière place.

