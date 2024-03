GiFi a demandé un rééchelonnement de sa dette à ses créanciers (source proche)

( AFP / PASCAL PAVANI )

L'enseigne de bazar GiFi discute d'un rééchelonnement de sa dette avec ses créanciers, mais "paye ses fournisseurs et fonctionne normalement", et l'emploi n'y est "pas menacé", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier lundi.

Le quotidien Le Monde avait révélé mercredi que le distributeur avait sollicité un soutien de ses créanciers, appelant à l'aide le comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri), un service du ministère de l'Economie chargé d'accompagner le entreprises en difficulté.

"GiFi est un groupe qui fait 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec un Ebitda (excédent brut d'exploitation, NDLR) fortement positif depuis toujours", a martelé à l'AFP la source proche du dossier, précisant que "ce sont des rééchelonnements d'emprunts qui se jouent actuellement".

Selon cette source, l'enseigne espère un accord dans les semaines à venir.

Gifi ne souhaite pas s'exprimer car la multiplication des articles de presse porte selon l'enseigne préjudice aux relations avec ses fournisseurs, voire aux négociations en cours sur le rééchelonnement de la dette.

"GiFi paye ses fournisseurs et fonctionne normalement, l'emploi n'est pas menacé non plus", a encore indiqué la source, selon laquelle ces demandes de rééchelonnement font surtout suite à un problème de bascule d'un système d'informatique interne.

Cette opération conduite en milieu d'année 2023, a entraîné des problèmes notamment de gestion des stocks et des approvisionnements des magasins, ce qui a entraîné des pertes de chiffre d'affaires significatives. Ces problèmes sont "en passe d'être réglés", assure la même source.

Le spécialiste des petits prix a été fondé en 1981 par un ancien marchand de chevaux, Philippe Ginestet. "GiFi est une entreprise résiliente qui a toujours été profitable et a su surmonter toutes les crises successives de notre pays depuis les années Covid", a-t-il écrit dans un message envoyé la semaine dernière à plusieurs médias, authentifié par la communication de l'enseigne.

"2023 aura été une année charnière pour l'enseigne: nous avons profité des défis causés par l'implantation complexe d'un nouvel ERP (logiciel de gestion interne, NDLR) pour relancer une nouvelle dynamique pour le groupe", écrit-il encore, alors qu'un plan stratégique doit être présenté prochainement.