Giannis éteint Philadelphie, les Rockets s'imposent à Los Angeles par Samuel Martin (iDalgo) C'est devenu une habitude, Giannis Antetokoumpo n'en finit plus de marcher sur ses adversaires. Cette nuit, le géant grec (36p, 20r, 6p) a permis aux Bucks d'empocher leur 44e succès de la saison face à Philadelphie (112-101). L'autre capitaine du All Star Game de la semaine prochaine Lebron James n'a pu éviter la défaite de ses Lakers face aux Rockets (111-121). La faute à un Russell Westbrook des grands soirs, l'ancien du Thunder réalise combine 41 points, 8 rebonds, 5 passes à 61% de réussite aux tirs. Dans le choc de Français entre Evan Fournier (Orlando) et Frank Ntilikina (New York), ce sont les Knicks qui l'emportent de justesse (103-105) après avoir commencé le dernier quart en étant mené de 10 points. Tous les deux titulaires, les deux Tricolores scorent respectivement 16 et 2 unités. New Orleans gagne à Chicago (119-125) malgré les 15 points en 9 minutes de l'ancien Dunkerquois Adam Mokaka, ce sont les premiers du Frenchie en NBA. Enfin, même mené pendant une grande partie du match contre les Spurs, Portland finit par s'imposer (125-117) et reste au contact de la 8e place à l'Ouest.

