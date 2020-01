Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Giannis Antetokoumpo guide les Bucks à Bercy Reuters • 25/01/2020 à 00:04









Giannis Antetokoumpo guide les Bucks à Bercy par Samuel Martin (iDalgo) C'était historique, un match de saison régulière de NBA en France. Dans une AccorHotels Arena remplie, les leaders de la ligue les Bucks de Milwaukee ont brillé face à Charlotte (116-103). Pourtant, les Hornets de Nicolas Batum ont bien résisté en menant pendant les trois premiers quarts grâce notamment à un Malik Monk record (31 points, meilleure performance en carrière). Mais après une première mi-temps timide, le MVP en titre Giannis Antetokoumpo s'est réveillé. Le géant grec termine la rencontre en double-double (30p, 16r). Dans les tribunes, les stars avaient répondu présents. Neymar, Mbappé, Riner, Parker ou encore Kareem Abdul-Jabbar avaient fait le déplacement sans oublier le légendaire patron de Charlotte, Michael Jordan qui a distrait la foule. Le patron de la NBA Adam Silver était également bien installé à Paris. Il aura l'occasion d'y revenir puisque il a déjà annoncé que l'évènement serait reconduit la saison prochaine.

