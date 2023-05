information fournie par So Foot • 03/05/2023 à 12:37

Gianni Infantino visé par une procédure judiciaire

Infantino et procédure dans la même phrase, normal.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino est visé par une nouvelle instruction pénale en Suisse. Le ministère public du canton de Fribourg a ouvert une procédure à son encontre pour « dénonciation calomnieuse » selon les informations des journaux Le Monde et La Liberté . Elle se fait dans le cadre d’un litige avec l’avocat Philippe Renz, associé de la société Sport 7, spécialisée dans le management sportif. Le parquet de Fribourg a confirmé que cette instruction a été ouverte le 15 mars et est menée par le procureur Laurent Moschini. Le directeur juridique, Emilio Garcia Silvero ainsi que la responsable des ressources humaines et ancienne cheffe du département chargé de superviser les transferts de joueurs, Kimberly Morris sont aussi visés par cette action.…

MLM pour SOFOOT.com