Gianni Infantino veut enterrer toute polémique pendant la Coupe du monde féminine

Histoire d’être tranquille un mois.

La Coupe du monde féminine débute ce jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande et c’est le moment des conférences de presse et déclarations prometteuses. Le premier à en avoir donné est Gianni Infantino, le président de la FIFA. Tout juste arrivé en Nouvelle-Zélande, le Suisse n’est pas devenu Néo-Zélandais, Māori ou handicapé. Il s’est seulement dit fatigué du voyage et heureux d’être présent. Dans le vacarme des discussions liées aux primes et aux brassards polémiques, ce sont les problèmes liés au foot féminin qui ont émergé et n’ont pas laissé indifférent le président de l’instance. Pour y répondre, Infantino a déclaré ceci : « Aujourd’hui, c’est la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde féminine et pour moi, c’est un moment pour me concentrer sur les points positifs. Jusqu’au 20 août (date de la finale, NDLR) , vous n’entendrez que des choses positives de ma part sur tout et sur tout le monde et si quelqu’un n’est toujours pas satisfait de quelque chose, je suis vraiment désolé. A partir du 21 août, nous nous concentrons sur d’autres problèmes dans le monde. Nous traiterons tous les problèmes à venir. Mais sérieusement, nous avons fait des pas importants et tracé une voie ». …

AC pour SOFOOT.com