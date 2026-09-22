Gianni Infantino tente le tout pour le tout pour sauver son poste

Prêt à tout pour sauver sa peau. Au cœur de nombreuses polémiques ces derniers temps et alors que bon nombre de fédérations lui tournent le dos pour sa réélection à la tête de la FIFA, Gianni Infantino tente de calmer le jeu, en proposant de consulter les fédérations pour réformer la gouvernance de l’instance.

Dans une lettre envoyée ce lundi aux 211 membres relayée par l’AFP et Reuters, il indique qu’il proposera « que le Conseil [de la FIFA] organise une consultation directe, structurée et limitée dans le temps avec les confédérations, les associations membres et les parties prenantes concernées sur la manière de renforcer encore les processus décisionnels de la Fifa » . Le concept d’une démocratie, en somme.…

LP pour SOFOOT.com