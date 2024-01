Giannelli Imbula : « Un gâchis ? C’est relatif »

Toujours relativiser.

Dans une longue interview pour « Le Club Des 5 », l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Giannelli Imbula, n’a pas mâché ses mots au moment de parler de sa carrière et de ses désillusions. Passé notamment par Lecce, Portimonense, Sochi ou encore Stoke City après l’OM, le milieu de terrain ne semble pas avoir de regrets : « Tout ce que j’ai pu traverser dans ma carrière, je le prends comme une sorte de leçon de la vie. Et ça m’a permis de prendre du recul , assure celui qui a porté le maillot de l’OM entre 2013 et 2015. Le niveau de déceptions et d’embûches que j’ai eu dans ma carrière, il ne peut pas m’atteindre en tant que dépression car j’ai connu 100 fois pire . »…

TM pour SOFOOT.com