Giannelli Imbula a retrouvé un club
34 ans et toujours quelques crocs. Près de trois ans après son départ d’Istanbulspor (qu’il a notamment occupés du côté de la Kings League), Giannelli Imbula s’apprête à reprendre du service. Direction la Régional 2 pour l’ancien milieu de terrain de l’OM ou de Porto, qui s’est engagé avec l’AS Beauvais .
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