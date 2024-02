Giacomo Losi est décédé

La Louve perd l’un de ses plus fidèles serviteurs.

Avant que n’arrivent Francesco Totti et Daniele De Rossi, il était celui qui avait le plus de fois enfilé la tunique de la Roma : Giacomo Losi est décédé ce dimanche à l’âge de 88 ans. Pendant quinze ans, de 1954 à 1969, « Core de Roma » (Cœur de Rome) est apparu à 455 reprises sous la tunique giallorossa et a notamment ramené à la maison deux Coupes d’Italie (1964, 1969), une Coupe des Alpes (1960) et une Coupe des villes de foires (1961) comme capitaine.…

AC pour SOFOOT.com