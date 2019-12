Ghosn, un an après : que sont devenus les protagonistes de l'affaire ?

Il y a un an, le 19 novembre 2018, la vie de l'ex-PDG de Renault et de Nissan Carlos Ghosn basculait, provoquant une onde de choc pour l'alliance des deux constructeurs qu'il avait créée de toutes pièces. Assigné à résidence à Tokyo au Japon, l'ex-cost killer du Losange dénonce toujours un complot des dirigeants de Nissan. Il les accuse d'avoir voulu contrecarrer ses projets de fusion et fourbit ses armes en compagnie de ses avocats. Son procès pour malversations financières pourrait avoir lieu en avril 2020.Lire aussi Affaire Ghosn, un an après : comment l'ex-PDG de Renault prépare sa riposteIl peut notamment compter sur le soutien indéfectible de son épouse Carole, qui n'hésite pas à s'attaquer à l'Élysée, jugé par certains très passif alors que l'ex-président Nicolas Sarkozy a, lui, rendu visite à l'ancien mentor de Renault. S'ils n'ont pas pu fêter ensemble leur troisième anniversaire de mariage, Carlos et Carole Ghosn ont enfin pu se parler par visioconférence durant une heure le 22 novembre 2019. Une première en huit mois. L'Américain Greg Kelly, « cerveau » présumé de l'affaire Ghosn, est lui aussi assigné à résidence, dans l'attente d'être jugé.Lire aussi Affaire Ghosn, un an après : Carole Ghosn, la combattanteDe nouveaux hommes aux manettesDe leur côté, Renault et son partenaire japonais Nissan ont tenté de tourner la page et ont renouvelé leur management afin de reconstruire leur alliance. Hari Nada, le juriste de...