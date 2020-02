Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ghosn: Renault partie civile dans l'enquête relative à Versailles Reuters • 24/02/2020 à 20:12









GHOSN: RENAULT PARTIE CIVILE DANS L'ENQUÊTE RELATIVE À VERSAILLES PARIS (Reuters) - Renault a annoncé lundi s'être constitué partie civile et se réserver la possibilité de solliciter des dommages et intérêts après l'ouverture d'une information judiciaire visant entre autres Carlos Ghosn sur l'organisation de deux soirées au château de Versailles. "(...) la société Renault SAS s'est constituée partie civile afin de faire valoir ses droits et continuera à coopérer pleinement avec les autorités judiciaires", déclare le constructeur automobile dans un communiqué. "Elle se réserve, en outre, la possibilité de solliciter des dommages et intérêts en fonction de l'issue des investigations en cours", ajoute-t-il. Le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine) a annoncé le 19 février l'ouverture d'une information judiciaire, notamment pour abus de biens sociaux, afin de déterminer, entre autres, si Carlos Ghosn a en connaissance de cause utilisé les ressources du groupe automobile à des fins privées. L'ancien patron de Renault-Nissan rejette ces soupçons. (Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.