Ghislain Printant sous le charme de Bruno Genesio
À la faveur de l’automne. Ghislain Printant a salué le travail de Bruno Genesio après la victoire de l’OM contre le Bayer Leverkusen en Ligue Europa. Le twittos de 65 ans a écrit sur son compte X : « Quel travail accompli par B Genesio et son staff. Cette équipe n’est certainement pas la meilleure équipe de (l’histoire de) l’OM mais il faut reconnaître tout le travail accompli. Malgré les difficultés rencontrées, Genesio montre une fois de plus ses valeurs de coach.»
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