Ghassan Salamé : la Libye perd un homme de bonne volonté

La scène est stupéfiante. Devant le Conseil de sécurité, en visioconférence, l'envoyé spécial de l'ONU ne mâche pas ses mots. Le 21 mai 2019, Ghassan Salamé explique à « cet estimé organe » qu'il « ne veut pas jouer les Cassandre, mais la violence aux abords de Tripoli n'est rien d'autre que le début d'une guerre longue et sanglante sur les rives sud de la Méditerranée, qui met en danger la sécurité des voisins immédiats de la Libye et de la région dans son ensemble ». Après ce constat, sous-estimé par certaines chancelleries (États-Unis, notamment), l'homme a expliqué que « de nombreux pays fournissent des armes à toutes les parties au conflit sans exception ». Et de parfaire sa démonstration : « Sans un mécanisme d'application robuste, l'embargo sur les armes imposé à la Libye deviendra une blague cynique. Certaines nations alimentent ce conflit sanglant. Les Nations unies devraient y mettre fin. » Il refera ce diagnostic fort peu policé en janvier 2020. Les yeux dans les yeux, cette fois-ci, à la table du Conseil.Lire aussi Libye : ses voisins rejettent toute ingérence étrangèreUne faillite de l'ONUC'est par un court tweet lundi matin que Ghassan Salamé a annoncé la fin de ses fonctions auprès de l'ONU en Libye. Arguant que sa « santé ne [lui] permet plus de supporter un stress élevé », le diplomate a demandé à être relevé de ses fonctions. C'est élégamment tricoté. En sous-texte, on y lira une...