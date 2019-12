Ghana : la corruption à son paroxysme !

Un peu plus de deux milliards de dollars. Tel est le montant perdu chaque année par le Ghana à cause de la corruption, d'après les derniers chiffres du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Même relativement faible par rapport à d'autres pays d'Afrique, la corruption dans le pays reste « l'un des pires fléaux qui s'opposent au développement du Ghana », a estimé Nana Akufo-Addo lui-même dans un discours à la nation en janvier 2018. D'après un rapport de Transparency International publié en 2019, le pays est le deuxième plus corrompu d'Afrique, juste derrière l'Afrique du Sud, engluée dans les scandales du « State Capture ».Ainsi, si le Ghana peut se targuer d'avoir une des croissances économiques les plus dynamiques du continent ? prévue à 7,9 % par le gouvernement cette année ?, la corruption, qui touche tous les secteurs ou presque, pourrait à terme freiner sa course. Une hypothèse qui se vérifie déjà dans le classement Doing Business établi tous les ans par la Banque mondiale : cette année, le Ghana table au 118e rang sur 190 pays. Lors d'un forum dédié organisé à Accra il y a quelques jours par le Ghana Integrity Initiative (GII), l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Ghana Ron Strikker l'a confirmé : la situation actuelle laisse « certains investisseurs frileux quant aux transactions commerciales au Ghana ».Lire aussi Papa Demba Thiam : « Pour combattre les systèmes de corruption qui...