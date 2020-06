Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getafe se reprend contre la Real Sociedad Reuters • 30/06/2020 à 01:06









Getafe se reprend contre la Real Sociedad par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Getafe entretient ses espoirs de Ligue des Champions. L'équipe de Pepe Bordalas s'est imposée lundi soir à domicile face à la Real Sociedad pour le compte de la 32ème journée de Liga (2-1). Jaime Mata a ouvert le score sur pénalty en première période avant de s'offrir un doublé pour répondre à l'égalisation d'Adnan Januzaj. Le "Geta" met fin à une série de 5 matches sans victoire en championnat (4 nuls, 1 défaite), alors que la Real concède un quatrième revers de rang. Getafe remonte à la 5ème place, à deux points d'une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. De leur côté, les hommes d'Imanol Alguacil pointent désormais à 5 longueurs de leur adversaire du soir et restent 7èmes. La Real Sociedad pourrait perdre sa place européenne si elle ne s'impose pas dans les journées à venir.

