Getafe fait vriller l'Ajax, Manchester United tient tête à Bruges

À l'occasion de cette première fournée de 8es de finale aller de la C3, Getafe a appliqué le tarif habituel à l'Ajax, réduit au rang de spectateur impuissant (2-0). Manchester United, lui, a réalisé une bonne opération en décrochant un nul à l'extérieur sur la pelouse du FC Bruges (1-1). Même son de cloche pour le FC Séville, assez heureux à Cluj (1-1). L'Inter, de son côté, a fait le boulot à Ludogorets malgré une équipe bis (0-2). Les cartons de la soirée sont pour l'Eintracht Francfort, large vainqueur de Salzburg grâce à un triplé de Kamada (4-1) et le Sporting Lisbonne, en promenade face à l'Istanbul Ba?ak?ehir (1-3).

Live : les matchs de 19h de Ligue Europa

Getafe 2-0 Ajax

Une détonante opposition de style que seule la Ligue Europa a la délicatesse de nous offrir. Le flamboyant football total de Tadi?, Ziyech et Van De Beek d'un côté, la solidité défensive et le réalisme de Getafe de l'autre. L'équipe de France n'étant pas championne du monde pour rien, c'est la deuxième philosophie qui triomphe de la première. Dans le plus pur style des: une combinaison astucieuse sur coup franc, une finition clinique de Deveyrson (1-0, 37) et une arrière-garde qui ne laisse pas une mouche voler. Pour preuve, l'Ajax, qui n'a pas pu s'essayer à la moindre frappe en première période, assistera impuissant au contre létal ponctué par Kenedy dans le temps additionnel qui place les Madrilènes en excellente position en vue du retour.