information fournie par So Foot • 05/10/2023 à 11:40

Getafe change le nom de son stade après les propos sexistes d’Alfonso Pérez

Un changement de nom sans naming commercial : quel plaisir.

Le club de Getafe (actuellement onzième de Liga) et la municipalité de la ville – qui possède le stade – ont annoncé hier leur décision de changer le nom du stade local. Anciennement appelé Coliseum Alfonso Pérez (l’ancien international espagnol, qui a joué au Real Madrid et au Bétis, est né à Getafe), l’enceinte du club espagnol se contentera désormais de l’appellation Coliseum. En cause, des commentaires jugés sexistes prononcés par Alfonso Pérez lui-même dans une interview pour El Mundo en début de semaine.…

CD pour SOFOOT.com