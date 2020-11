L'ancien Premier ministre pense que dans cette bataille contre le coronavirus, il faut faire preuve de solidarité. "On jugera après", estime celui qui craint des tensions à venir. "Quand la crise sanitaire sera terminée, nous aurons des crises sociales et des crises financières", redoute-t-il.

L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. ( POOL / DAMIR SAGOLJ )

Pour l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, si "des dysfonctionnements" peuvent être constatés dans la gestion de la crise du coronavirus par l'exécutif, "la situation est trop grave" pour émettre des critiques maintenant. "Systématiquement je fais confiance à ceux qui nous gouvernent. On jugera après", a-t-il expliqué mardi 3 novembre sur Franceinfo .

" Je ne sais pas si un autre gouvernement serait capable de faire mieux . Je vois bien qu'il y a plein de dysfonctionnements (...) et je suis d'accord pour dire qu'il y a aujourd'hui une situation contestable sur certains points, mais globalement dans cette bataille (...) aujourd'hui, il faut être solidaires. Quand on se bat, ce n'est pas en affaiblissant les combattants qu'on a des chances de gagner", a estimé l'ancien député de droite.

Jean-Pierre Raffarin a également critiqué les maires qui ont signé des arrêtés autorisant l'ouverture des petits commerces . "Bien sûr que je défends le petit commerce (...) Mais nous sommes dans une phase de grande mobilisation. Ce qu'il nous faut c'est de la discipline. A force de ne plus respecter les règles, on ne fait plus Nation. A force de ne plus respecter les règles, on est dans l'indiscipline permanente. (...) Je comprends la résistance pour l'efficacité, pas la désobéissance pour le symbole. Quand vous savez que votre arrêté va être cassé, vous faites du symbole, vous faites de la politique et vous induisez chez les gens un espoir auquel vous n'allez pas pouvoir répondre. Je pense qu'aujourd'hui ça ne va pas dans le bon sens", a-t-il soutenu.

L'ancien Premier ministre craint par ailleurs des tensions à venir et s'est dit "très inquiet" de la montée de la violence constatée partout dans le monde. " Je pense qu'il faudrait dire clairement aux Français que ça va durer plus longtemps . Et que quand la crise sanitaire sera terminée, nous aurons des crises sociales et des crises financières", a-t-il déclaré. "On ne respecte plus les règles, la loi est souvent contestée et au total on va vers des sociétés où le vivre-ensemble est menacé", a-t-il jugé. " Le risque à terme, c'est la guerre civile, les Français montés les uns contre les autres , des camps qui ne se parlent plus. Un moment où les brutalités deviennent le vocabulaire commun de la politique. (...) On a inventé la politique contre la violence. Mais quand la politique elle-même fait de la violence un outil, on ne maîtrise plus rien...", a-t-il déploré.