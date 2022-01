Gestion de la crise du Covid-19 : le gouvernement se félicite des compliments du prix Nobel d'économie Paul Krugman

Bruno Le Maire puis Gabriel Attal ont fait valoir les éloges de l'économiste américain, qui a signé dans les colonnes du New York Times une tribune flatteuse pour l'exécutif.

Paul Krugman, en 2015, à Hong Kong ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

"La France est un des pays qui s'en sort le mieux". A l'antenne de BFMTV , Bruno Le Maire s'est fendu mercredi 19 janvier d'un nouveau satisfecit à propos de la réponse de l'exécutif face à la crise du Covid-19, s'appuyant sur une tribune signée par le prix Nobel d'Economie 2008, Paul Krugman. "Si la France est le pays qui s’en sort le mieux de tous les pays développés à l’ère de la pandémie comme le dit Paul Krugman, c’est grâce à nos salariés et à nos chefs d’entreprise", a notamment salué le ministre de l'Economie.

Paul Krugman ne tarit en effet par d'éloges sur le cas français. "A ce point de la crise, il semble clair que la réponse européenne a été meilleure (que celle américain, ndlr), parce qu'elle a g ardé les employés connectés à leurs employeurs et a facilité leur retour une fois que les vaccins ont été disponibles" , estime notamment l'économiste keynésien, dans un billet intitulé "L'économie française passe une bonne pandémie", et publié dans les colonnes du New York Times , le 14 janvier dernier.

"Beaucoup d'Américains imaginent encore que la France souffre de chômage de masse, une vision qui contenait une part de vérité il y a 25 ans mais qui est désormais dépassée", commente t-il encore.

Projections de la Banque de France pour l'évolution annuelle du produit intérieur brut (PIB) jusqu'en 2024 ( AFP / )

Ce jeudi 20 janvier, Gabriel Attal s'est félicité, à son tour, des éloges de ce grand nom de l'économie. "Ce sont les réformes du début du mandat qui ont permis le soutien aux entreprises et notre rebond exceptionnel face à la crise", a soutenu le porte-parole du gouvernement, évoquant des mesures "saluées" par Paul Krugman, "qui a jugé que la réponse française à la crise économique liée au Covid était la plus efficace sur la planète".

Gabriel Attal a par ailleurs repris l'analyse de Paul Krugman sur la disparition du chômage de masse. "Notre croissance s'élève à près de 7% en 2021 et nous allons connaitre le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Malgré la crise, nous avons rompu avec des années d'économie atone, de chômage de masse. Cette reprise bénéficie à tout le monde", a encore fait valoir le porte-parole du gouvernement .