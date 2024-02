Gervinho donne son avis sur la CAN de la Côte d’Ivoire

Gervinho, joker de luxe des Éléphants ?

Dans l’ After Foot , émission radio de RMC Sport, Gervinho s’est penché sur la performance de la Côte d’Ivoire à la Coupe d’Afrique des nations, ce mardi. L’ancien joueur de la sélection ivoirienne (88 matchs, 23 buts) a reconnu que cela serait « dramatique » si les Éléphants ne gagnent pas la CAN, qui plus est à domicile. L’équipe coachée par Émerse Faé dispute sa demi-finale ce mercredi contre la République démocratique du Congo, et l’ailier gauche – sans club depuis l’été dernier et la fin de son aventure à l’Aris Salonique (Grèce) – envisage tout sauf une défaite : « On a mis tout ce qu’il faut comme moyens pour que cette Coupe reste en Côte​ d’Ivoire. On n’a pas envie que l’Afrique du Sud ou le Nigeria viennent prendre la coupe chez nous. Oui, ce serait dramatique si elle partait de chez nous. » …

JBC pour SOFOOT.com