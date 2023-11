Gervais Martel : « Le foot accueille tout le monde, y compris les cons »

Gervais Martel lors de sa dernière visite à Bollaert-Delelis le 31 octobre 2023.

À 68 ans, celui qui a dirigé le RC Lens durant 29 ans a décidé de se confier dans un livre au titre plein de promesses, Y a rien qui va mal . L'occasion de revenir avec lui sur l'évolution du foot français, les nouveaux profils de présidents, l'importance prise par les supporters et bien sûr Tony Vairelles.

Comment analysez-vous les événements qui ont provoqué le report de Marseille-Lyon ?

C’est lamentable. Je suis passionné par tous les sports. J’ai suivi la coupe du monde de rugby, j’ai été voir des matchs, je n’ai pas vu un seul incident. Mais encore une fois, on retrouve le foot en Une de l’actualité à cause de gens… Adil Rami a dit quelque chose d’important : « On confond rivaux et ennemis. » La rivalité, c’est ce qui fait le charme du foot. Mais ennemis ? Balancer une brique sur quelqu’un, c’est un attentat.…

