Gervais Martel : " C'est une partie du RC Lens et de ma vie qui s'en va "

Son image est indissociable de celle de Daniel Leclercq, disparu ce vendredi 22 novembre à l'âge de 70 ans. Président du RC Lens de 1988 à 2012 et de 2013 à 2017, Gervais Martel restera comme l'homme qui a assis le grand blond pour la première fois sur un banc professionnel, celui du club artésien, en 1997. Et sur le siège passager du tracteur au volant duquel le duo a paradé, moins d'un an plus tard, dans les rues de Lens. Le coeur lourd, l'ancien dirigeant emblématique du Racing revient sur sa relation restée, malgré les aléas et échecs sportifs, privilégiée avec le Druide, entre belote, parties de pêche et entraînement des gamins.

Daniel Leclercq, le grand blond avec une chaussure noire

"Je l'ai fait revenir à Lens comme entraîneur, en 1995, pour entraîner la DH. À l'époque, on avait trois équipes seniors, et la troisième était composée de beaucoup de jeunes de 18 ou 19 ans. Il les a emmenés jusqu'en finale de la coupe Gambardella, où on a perdu contre Cannes"

Et même après ça... En juillet, j'ai eu l'occasion de passer une journée avec parce que j'avais des gosses de mon association, La chance aux enfants, qui avaient été intégrés aux stages Raphaël Varane à Hellemmes (près de Lille). On avait toujours plaisir à se rencontrer. Je garde le souvenir... () c'était un grand frère. Je l'admirais comme joueur, déjà. C'était un super milieu de terrain. De 40 ou 50 mètres, avec lui, ça tombait juste, du gauche. Par la suite, il a été reculé derrière car on avait des problèmes de défense. Tout le monde disait "". Mais vous rigolez ! C'était Beckenbauer ! Il méritait cent fois d'aller en équipe de France. Je me demande toujours pourquoi il n'y est pas allé. Je n'ai pas la réponse.Je l'ai fait revenir à Lens comme entraîneur, en 1995, pour entraîner la DH. À l'époque, on avait trois équipes seniors, et la troisième était composée de beaucoup de jeunes de 18 ou 19 ans.