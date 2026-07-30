Gerónimo Rulli pourrait venir renforcer un grand d’Europe

Un ancien gardien de l’OM en doublure d’un ex-portier du PSG, c’est plutôt cocasse. James Trafford sur le départ, Manchester City est à la recherche d’un nouveau gardien numéro 2 pour suppléer Gianluigi Donnarumma . Selon Fabrizio Romano, le second de Premier League la saison passée aurait jeté son dévolu une nouvelle fois du côté de la Ligue 1 en regardant vers le sud et Marseille. En effet, les Skyblues seraient intéressés par l’Argentin, Gerónimo Rulli.

Intéressé ? Bien évidemment

Vice-champion du monde, le portier argentin de 34 piges serait emballé à l’idée de traverser la Manche et rallier Manchester. Et puis, on le répète, mais l’OM est dans l’obligation de vendre à cause de sa situation économique périlleuse. Donc un nouveau départ après celui de Greenwood, Traoré et Aubameyang ne serait pas malvenu sur la Canebière. D’un point de vue personnel, Rulli avait admis la saison dernière « être épuisé » après l’année cata du club, alors pourquoi pas retrouver un environnement plus calme pour entamer le début de la fin de sa carrière ?…

EM pour SOFOOT.com