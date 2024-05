information fournie par So Foot • 04/05/2024 à 21:02

Gérone enfonce le Barça et offre le titre au Real Madrid

Le scénario était simple : le FC Barcelone devait gagner pour empêcher le Real Madrid d'être sacré champion d'Espagne ce samedi, Gérone devait s'imposer pour se qualifier officiellement en Ligue des champions. Et à la fin, comme au début de la saison, ce sont les trublions du City group qui s'imposent 4-2 grâce à un Portu tonitruant.

Gérone 4-2 FC Barcelone

Buts : Dovbyk (4 e ), Portu (65 e et 75 e ) et Gutiérrez (67 e ) pour les Blanquivermells // Christensen (3 e ), Lewandowski (45 e +1) pour les Blaugranas

Gérone fait d’une pierre deux coups. En s’offrant le FC Barcelone pour la deuxième fois de la saison sur une victoire 4-2 ce samedi, les (vrais) Catalans piquent la deuxième place de la Liga à leurs rivaux locaux et s’assurent de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. La soirée a été beaucoup moins bonne pour le Barça qui, en plus de perdre à Montilivi pour la première de son histoire, permet à son vrai rival du Real Madrid de sceller définitivement son titre de champion d’Espagne. Et comme lors du match aller, déjà gagné 4-2 par les hommes de Míchel en décembre dernier, la rencontre démarre sur les chapeaux de roue avec un enchaînement contrôle poitrine-reprise de volée décroisée d’Andreas Christensen à l’entrée de la surface pour surprendre Paulo Gazzaniga (0-1, 3 e ) .…

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com