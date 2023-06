Germán Denis reprend du service pour un club de Saint-Marin

Infatigable.

Quarante et un ans et toutes ses dents, Germán Denis s’est engagé libre avec le club saint-marinais La Fiorita 1967, engagé pour la prochaine phase de qualifications à la Ligue Europa Conférence. Même à cet âge, l’attaquant argentin devient l’un des transferts les plus prestigieux de l’histoire du football du pays. Et pour que l’histoire soit plus belle, la légende de l’Atalanta Bergame est venue avec un seul objectif en tête : qualifier son nouveau club pour les prochains tours qualificatifs, puis le tableau final de la troisième compétition européenne. Pour ça, il faudra se farcir l’ogre moldave, le FC Zimbru Chișinău. Match aller : le 13 juillet prochain.…

MD pour SOFOOT.com