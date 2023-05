Gérard Prêcheur allume les joueuses de l’OL

Ça ne prêche pas la bonne parole, par ici.

À la suite de la défaite du Paris Saint-Germain face à l’Olympique lyonnais (0-1), qui a permis à l’OL de glaner un seizième titre de champion de France, Gérard Prêcheur, entraîneur du PSG, s’est voulu critique au sujet du jeu proposé par son adversaire. S’il a tout d’abord félicité le club qu’il a entraîné entre 2014 et 2017, il s’est dans un second temps questionné sur le football pratiqué par les filles de Sonia Bompastor : « J’ai voulu faire du jeu partout où je suis passé, travailler le collectif, pour que le football féminin soit beau à voir, qu’il attire le monde, et qu’une équipe comme Lyon, qui est championne d’Europe et championne de France, produise un jeu , note Prêcheur à son égard pour commencer . Pas une fois ils ne relancent de derrière, ils n’essayent pas de faire trois passes, un football direct qui s’applique sur des individualités. C’est pas l’entraîneur du PSG qui parle, c’est le passionné du football » , poursuit le triple champion de France en tant qu’ancien coach du club rhodanien.…

MLM pour SOFOOT.com