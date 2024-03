Gerard Piqué : la révolution en pantoufles

Gerard Piqué n’en finit plus de s’autoproclamer révolutionnaire du football au nom d’un peuple du ballon rond qui ne supporterait plus la version classique de ce sport. Un populisme gavé de culte technologique dont la finalité, notamment pour son prophète catalan, sert d’abord à augmenter les profits...

Gerard Piqué se veut avant-gardiste. Et comme tous les iconoclastes, il oublie souvent qu’il n’est pas le seul, ni le premier, à promouvoir sa fameuse « révolution ». « Le football a peur du changement. Il a une énorme histoire, c’est très traditionnel, mais le changement va arriver, il doit arriver » , proclame-t-il de la sorte dans le Sunday Time , son joystick de pèlerin à la main. Seulement, le football n’a jamais cessé d’évoluer, dans ses règles et ses contours. Même si quelques fondamentaux se trouvent effectivement ancrés, il s’est révélé au fil des décennies un objet culturel à multiples facettes et configurations avec des amendements réguliers aux fameuses lois du jeu, des hors-jeu à l’introduction de la VAR.

Naturellement la version qu’en donne l’International Football Association Board s’avère ultradominante, une sorte de doxa universellement (re)connue. Toutefois, le foot a toujours été plus grand que la FIFA. En lançant la Kings League, une compétition de foot à 7, l’ex-star du Barça n’a rien inventé et, pour tout dire, récupère à peu de frais pour des motivations financières évidentes une pratique déjà largement présente sur les terrains du monde entier (en France, on joue en FSGT un foot à 7 autoarbitré, certes bien loin des « guests » et des live Twitch).…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com