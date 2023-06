Gérard Lopez : « On va porter plainte contre l’individu »

Chasse à l’homme.

Présent en conférence de presse à la suite de l’arrêt du match entre Bordeaux et Rodez, Gérard Lopez en a brièvement dit plus sur les mesures qui seront prises par les Girondins contre le supporter ayant causé l’interruption de la rencontre : « Pour préserver les droits du club et de l’institution, on va porter plainte contre l’individu. C’est le plus important. Dans un deuxième temps, il est clair que j’aimerais que ça se joue sportivement et sur un terrain. Ça reste du foot. Troisièmement, on sera présents lundi en commission, pour faire valoir tous nos droits, ainsi que nos droits en appel. Et finalement, et c’est important étant donné ce qu’un individu a fait, on a quand même eu 42 000 personnes qui sont parties dans un calme absolu, alors que c’est une situation qui aurait pu être tendue dans beaucoup d’autres clubs. Je tiens à les remercier. » …

AL pour SOFOOT.com