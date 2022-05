Gérard Larcher veut "un débat" chez LR après les législatives

Le président LR du Sénat Gérard Larcher, le 26 avril 2022 à Paris ( AFP / bERTRAND GUAY )

Il faut "un débat après les élections législatives" au sein du parti Les Républicains (LR), a estimé dimanche le président LR du Sénat Gérard Larcher, quelques semaines après la débâcle de la droite historique à la présidentielle.

"Nous avons à nous construire à nouveau, à réimaginer comment nous sommes ensemble, et cela va être le sujet des élections législatives, et derrière les élections législatives dans la clarté, y compris en ayant vu un certain nombre -mais pas si nombreux que ça- de nos amis nous quitter. Cela va nous permet de repartir sur des bases saines, a déclaré M. Larcher invité d'Europe 1, CNEWS et Les Echos.

"Je ne peux pas me résoudre à ce que l’opposition à l’Assemblée nationale soit incarnée uniquement par La France insoumise et par le Rassemblement national", at-t-il expliqué, prônant "une opposition qui soit claire dans ses choix, positive pour le pays, qui ait pour boussole l’intérêt national."

La candidate LR Valérie Pécresse a obtenu moins de 5% à l'élection présidentielle. Depuis, plusieurs ténors du parti ont annoncé se rallier à la majorité d'Emmanuel Macron ou appelé à coopérer avec elle. Dernier en date, le président du groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad, a été nommé vendredi ministre des Solidarités dans le gouvernement d'Elisabeth Borne.

Invité à décrire qui pourrait éventuellement succéder à Christian Jacob à la tête du parti, M. Larcher a assuré que le parti avait besoin d'associer ses composantes "régalienne" et "sociale" sans exclusive. "Je n’oppose pas Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand (…), nous avons besoin de ces composantes là et nous aurons la nécessité d'un débat après les élections législatives".

"Un portrait robot, ça se construit, et cela va être le fruit du débat que nous allons avoir", a-t-il souligné.