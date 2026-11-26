Le procès de l'acteur français Depardieu, accusé d'agression sexuelle sur deux femmes, se poursuit à Paris

PARIS, 26 novembre (Reuters) - La chambre de l'instruction de la cour d'appel ‌de Paris s'est prononcée jeudi pour la tenue d'un procès criminel afin de juger Gérard Depardieu pour le viol ​présumé de la comédienne Charlotte Arnould le 7 août 2018 dans l'hôtel particulier parisien de l'acteur.

Une juge d'instruction avait ordonné le renvoi de l'acteur devant une cour criminelle départementale pour viols par "contrainte morale résultant d'un état de sidération" les ​7 et 13 août 2018.

Ce sont les seuls faits du 7 août qui sont retenus dans l'arrêt de la chambre de l'instruction, ce dont Me ​David-Olivier Kaminski, l'un des conseils de l'acteur, s'est félicité. Un ⁠non-lieu a été prononcé pour les faits du 13 août, a-t-on appris de source judiciaire.

L'avocate de Charlotte ‌Arnould, Me Carine Durrieu Diebolt, a déclaré que sa cliente était "soulagée" qu'un procès puisse se tenir en dépit de ce non-lieu - dont la motivation n'est pour l'heure pas connue. "Elle attend depuis ​2018 d'avoir une reconnaissance judiciaire et d'être ‌reconnue en qualité de victime", a-t-elle dit à la presse.

Les avocats de Gérard ⁠Depardieu étudieront la possibilité d'un pourvoi en cassation dès réception de l'arrêt de la chambre de l'instruction, a précisé Me David-Olivier Kaminski.

Dans ce dossier au long cours, les avocats de Gérard Depardieu avaient demandé en septembre l'annulation de cette ⁠décision, contestant la version ‌des faits de la jeune femme, dont l'acteur affirme qu'elle était consentante.

DISGRÂCE

Charlotte Arnould avait déposé ⁠plainte après les faits dans les Bouches-du-Rhône, plainte transférée au parquet de Paris qui l'avait classée en juin 2019. ‌La comédienne avait alors déposé une nouvelle plainte qui avait conduit à la désignation d'une juge ⁠d'instruction, laquelle a mis en examen Gérard Depardieu en décembre 2020.

La jeune femme, alors ⁠âgée de 22 ans et ‌fragilisée par une anorexie, s'était rendue deux fois en août 2018 au domicile de l'acteur, qu'elle connaissait depuis son ​enfance, afin de répéter un texte de théâtre. C'est dans ‌ce cadre que les viols seraient survenus.

Selon l'ordonnance de mise en accusation d'août 2025, basée notamment sur des images de vidéo-surveillance, Gérard Depardieu, alors ​âgé de 69 ans, a abusé de la vulnérabilité de la jeune femme qui s'est dit incapable de réagir.

L'interprète de "Cyrano de Bergerac", à la renommée internationale, est tombé en disgrâce au rythme des plaintes déposées ces ⁠dernières années à son encontre pour agressions sexuelles et viols par plusieurs femmes.

Condamné en appel en 2025 pour agressions sexuelles sur deux femmes lors du tournage du film de Jean Becker "Les Volets verts", sorti en 2022, Gérard Depardieu s'est finalement désisté de son appel le 13 novembre en présentant ses "excuses profondes". Il est visé par une autre plainte pour viol en réunion de la part d'une jeune femme ayant participé au tournage du film "Thalasso" (2018), réalisé par Guillaume ​Nicloux.

(Rédaction de Paris avec Juliette Jabkhiro)