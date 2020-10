Gérald Darmanin dénonce les liens de LFI avec un "islamo-gauchisme" qui "détruit la République"

Le ministre de l'Intérieur répondait au député insoumis Alexis Corbière qui l'accusait de "contourner les problèmes sociaux et sanitaires qui déchirent notre pays en saturant l'opinion d'une question obsessionnelle : l'islam, l'islam, l'islam".

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le 27 septembre 2020. ( POOL / BERTRAND GUAY )

Passe d'arme entre le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin et le député insoumis Alexis Corbière, mardi, lors des question au gouvernement à l'Assemblée nationale. " Je ne m'explique pas qu'un parti comme le vôtre, qui a dénoncé pendant longtemps l'opium du peuple, en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République ", a lancé le ministre en réponse à une question du député LFI sur le projet de loi pour la laïcité et contre l'islam radical . "Ce que nous faisons ce n'est pas simplement manifestement de gêner quelques islamistes radicaux", a ajouté le locataire de la Place Beauvau. "Quand j'entends vos propos et ceux de Monsieur Mélenchon, je sens qu'on gêne aussi beaucoup de votre corps électoral".

Alexis Corbière avait accusé le gouvernement de vouloir "fabriquer un agenda médiatique". "Ainsi vous contournez les problèmes sociaux et sanitaires qui déchirent notre pays en saturant l'opinion d'une question obsessionnelle : l'islam, l'islam, l'islam", avait dénoncé le député de Seine-Saint-Denis. " Les lois actuelles permettent déjà largement de régler les problèmes pointés par Emmanuel Macron vendredi dernier ", a argumenté l'élu, en référence au discours du président sur ce projet de loi qui sera présenté le 9 décembre en Conseil des ministres. "Vous pouvez actuellement fermer des écoles clandestines où se développe le fanatisme", a ajouté Alexis Corbière, en appelant le gouvernement à plutôt agir contre le "séparatisme" des "riches" qui "ont leurs propres écoles, leurs cliniques, qui refusent l'impôt".

Cette passe d'armes intervient alors que le ministre de l'Intérieur consulte actuellement les chefs de partis sur le projet de loi.