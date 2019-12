Geovelo, Zenpark, Ma Share Ecole... grâce à la grève, ces start-up cartonnent

Le malheur des uns... fait le bonheur des autres. Depuis plus de deux semaines, les salariés privés de trains, de RER et de métros, se ruent sur les offres de transports alternatifs. Et sur les nombreuses applications qui leur proposent des solutions pour affronter la grève qui a débuté le 5 décembre. Plusieurs d'entre elles, par ricochet, voient leur nombre de téléchargements et leur... chiffre d'affaires, grimper en flèche ! Ici, il ne s'agit pas des mastodontes BlaBlaCar (covoiturage) et autres Yoopies (garde d'enfants), déjà solidement installés dans le paysage. Mais de petites sociétés dont la notoriété s'est renforcée au fur et à mesure que le mouvement social s'intensifiait.Les applis de transport, une réelle alternativeLes applications dédiées à la mobilité et au secteur des transports sont évidemment les plus recherchées.Le comparateur KelBillet, par exemple, « a enregistré une hausse nette de 30 % de son trafic sur son site depuis le début de la grève », se félicite Yann Raoul, le PDG de la société. Lancée en 2012, KelBillet permet à l'utilisateur de décider, en quelques clics, comment il se déplacera au meilleur prix et dans une durée adéquate. « La grève est une opportunité pour faire connaître notre service, poursuit-il, presque embarrassé. Nous enregistrons un doublement du trafic sur l'application à des moments très précis. En fait, cela correspond aux vagues d'envois, par la RATP et la SNCF, de SMS et d'e-mails aux usagers pour leur indiquer quels trains circulent, ou pas ».Même constat pour Citygo, une application de covoiturage spécialisée dans les trajets banlieue-banlieue ou banlieue-Paris. « Nos chiffres se sont envolés dès le premier jour de grève : 4 000 inscrits le 5 décembre, une progression du nombre de trajets de 150 % et du nombre de demandes de 400 % », indique la start-up. Citygo est une application de covoiturage spécialisée dans les trajets ...