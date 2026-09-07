Georginio Wijnaldum rejoint Al-Ittihad
En voilà qui kiffe
le pognon
le soleil. Après trois saisons à Al-Ettifaq,
Georginio Wijnaldum s’est engagé librement du côté d’Al-Ittihad.
Le natif de Rotterdam s’éclate en Arabie Saoudite, à l’image de son dernier exercice plutôt réussi : l’international néerlandais a claqué
16 caramels
et a délivré
7 passes décisives
en 33 apparitions en Saudi Pro League.
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