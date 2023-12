Georginio Rutter revient sur sa renaissance avec Leeds

Tel un phénix.

Après une première saison très compliquée en Angleterre, Georginio Rutter revit cette année en Championship. Actuel meilleur passeur du championnat (neuf caviars), l’international Espoirs s’est confié sur son retour en forme dans les colonnes de L’Equipe . « Dans la tête des gens, vu le montant du transfert, c’était Neymar qui avait signé. Mais le coach qui me voulait (Jesse Marsch) est parti au bout de quinze jours. Le nouveau (Javi Gracia) ne me faisait pas jouer , rejoue-t-il aujourd’hui. Je n’allais pas bien. Tu passes de tout à rien, ça va vraiment trop vite. Et un jour, je me suis dit : « Georgi, tu ne peux pas continuer comme ça car tu vas sombrer et ce n’est pas ce que tu veux. » »…

TB pour SOFOOT.com