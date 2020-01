Georges/Rasera : "La Ligue 2 n'est pas pleine de paillettes"

Après avoir partagé le quotidien d'une équipe de Ligue 2 pendant plus de trois ans, Frédéric Rasera a écrit une thèse et un livre sur les coulisses du métier de footballeur. Un long projet ethnographique ponctué le 15 décembre par la sortie de L'Amour du maillot : Une saison en Ligue 2, bande dessinée co-écrite avec Hélène Georges aux éditions Casterman. Entretien croisé.

Enki Bilal : " Imaginez le Dynamo de Belleville, le Montparnasse FC ou le RC Bastille "

En fait, cette BD est tirée de mon livre, lui-même tiré de ma thèse de sociologie soutenue en 2012 :. Mon livre n'est qu'une partie de cette thèse et il porte plus spécifiquement sur mon enquête ethnographique de plus de trois ans dans un club de Ligue 2. En 2017, Yasmine Bouagga, co-directrice de la collection Sociorama chez Casterman, m'a contacté. En lisant mon livre, elle a jugé que ça pourrait rentrer dans cette collection dont l'objectif est de trouver des enquêtes sociologiques à transformer et adapter en BD.Je connaissais cette collection qui mêle toujours un sociologue et un illustrateur de BD, ce qui permet d'apprendre beaucoup de choses avec un ton différent. Pour ma part, je connaissais Lisa Mandel, qui est illustratrice et a co-fondé Sociorama. Quand elle m'a parlé du projet, j'étais assez enthousiaste d'y participer. Et quand elle m'a proposé le foot, j'ai accepté tout de suite. Mais je n'y connaissais rien, je n'avais jamais vu un match en entier, je crois. Après, le principe de la collection est rassurant, car derrière il y a un comité scientifique, et j'étais avec Frédéric, expert du sujet. Sur ses conseils, j'ai commencé à lire assidûment, je n'ai raté aucun, et je me suis aussi abonnée à beIN pour regarder les matchs de Ligue 2. Je me suis aperçue que le monde entier courait après un ballon.