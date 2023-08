Georges Mikautadze tout proche d’un gros transfert ?

Le Graoully tremble.

Redoutable en Ligue 2 la saison passée (23 buts et 8 passes décisives en 37 rencontres), l’international géorgien Georges Mikautadze ne devrait plus s’éterniser à Metz. Extrêmement courtisée à travers l’Europe, la gâchette formée et lâchée par l’OL pourrait même rallier Amsterdam et l’Ajax, contre 20 millions d’euros, si l’on en croit le Telegraaf , qui fait état de négociations avancées. Les adieux de l’avant-centre des Croisés, qui joue sous les ordres de Willy Sagnol en sélection, pourraient même s’effectuer lors du déplacement des Lorrains, ce dimanche, à Clermont (15 heures).…

AL pour SOFOOT.com