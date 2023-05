Georges Kiejman, une brillante figure du barreau

Georges Kiejman lors des obsèques de Roger Hanin à Paris le 12 février 2015 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Homme de gauche et de culture proche de Pierre Mendès France et François Mitterrand, Georges Kiejman, mort mardi à l'âge de 90 ans, a été pendant plus d'un demi-siècle une brillante figure du barreau associée à de retentissantes affaires.

Parmi les derniers clients de cet homme chauve, regard pétillant et ironique et moustache impeccablement taillée: Jacques Chirac, dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris qui s'est conclue en 2011 par la condamnation de l'ancien président, la milliardaire Liliane Bettencourt ou le cinéaste Roman Polanski.

Se définissant comme "social-démocrate", ses sympathies politiques allaient aux thèses de Pierre Mendès France et son modèle dans la profession était Me Maurice Garçon, "un homme froid et sec: il faut soumettre l'émotion à la raison".

Elégant dans ses costumes croisés très stricts, il se reconnaissait "une certaine clairvoyance" et des qualités de "bon débatteur". Ceux qui ne l'aimaient pas moquaient son besoin pathologique de séduire.

Né à Paris le 12 août 1932, il est le fils d'un artisan juif polonais mort en déportation (il se disait d'ailleurs "Juif de la diaspora et Berrichon"). Jeune homme pauvre, il fait ses études secondaires à Saint-Amand-Montrond (Cher).

"Je n'ai pas de culture immédiate. Petit, ma mère (qui ne savait ni lire, ni écrire, ndlr) "m'achetait des livres en se fiant à la jaquette. Il y a des choses que je ne comblerai jamais. Je ne comprends rien aux œuvres philosophiques, j'aimerais qu'on m'aide à déchiffrer un tableau. C'est pourquoi le seul vrai dandysme que j'ai eu, c'est le dandysme de la culture", disait-il.

- Procès Goldman -

Après son diplôme d'études supérieures de droit public, il est avocat à la cour d'appel de Paris dès 1954 et devient deuxième secrétaire de la Conférence du stage.

Georges Kiejman dans son bureau à Paris le 14 novembre 2014 ( AFP / Joël SAGET )

Au civil, où sa causticité le rend redoutable, il est spécialiste des affaires de propriété littéraire, d'édition, de cinéma, de presse. Il est avocat des éditions Gallimard pendant de longues années comme celui de Gaston Defferre, Simone Signoret, Eugène Ionesco ou Roland Barthes.

Au pénal, il se plaisait à dire que ses clients étaient "atypiques". Georges Kiejman défend ainsi le militant d'extrême gauche Pierre Goldman, acquitté du double meurtre des pharmaciennes du boulevard Richard-Lenoir à l'issue de son second procès en 1976.

"Ce verdict a marqué une étape fondamentale dans ma carrière. Pendant le procès, j’étais sollicité de toutes parts. J’ai compris ce jour-là ce qu'était le quotidien d'un membre des Beatles !", racontait-il en 2021 dans ses mémoires intitulées "L'Homme qui voulait être aimé".

Il avait représenté aussi les intérêts des Etats-Unis lors du procès de Georges Ibrahim Abdallah, le chef présumé des Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL), condamné à perpétuité pour les attentats à Paris en 1986.

Il défend encore les autonomes italiens, les Cahiers du cinéma, la Nouvelle Vague, Robert de Niro, le préfet Bonnet, Malik Ousssekine, l'étudiant tué en marge des manifestations contre les lois Devaquet en 1986, les enfants du général Oufkir détenus au Maroc, les époux Aubrac, Charlie Hebdo...

- Dandy séducteur -

"Il avait une éloquence folle et une ironie mordante", disait l'avocat Richard Malka, l'un de ses anciens assistants. "Il était fulgurant et implacable. Il réduisait son vis-à-vis en confettis. Au delà de son aisance oratoire, il était bosseur et perfectionniste".

Georges Kiejman à Paris le 9 octobre 1990 ( AFP / Pascal GEORGE )

En mai 1991, ce dandy devient ministre délégué à la Communication, après un passage de six mois comme ministre délégué auprès du garde des Sceaux.

Jamais encarté au PS, il rêve du Quai d'Orsay mais n'est ensuite nommé "que" ministre délégué auprès du chef de la diplomatie Roland Dumas, tout en devenant au fil des ans un intime de François Mitterrand.

"Certains ont dit qu'après avoir été un grand avocat, j'ai accepté de devenir un petit ministre. Ce n'est pas complètement faux", concédait l'intéressé.

Passionné de cinéma, il préside la commission d'avance sur recettes et raconte sur DVD, au milieu de la décennie 2000, "Les Grands procès de l'Histoire".

Marié en troisièmes noces à la journaliste Laure de Broglie, dont il a trois enfants, ce séducteur a notamment vécu avec Françoise Giroud, de 15 ans son aînée, et été l'époux de l'actrice Marie-France Pisier.