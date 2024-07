George Stephanopoulos, intervieweur redoutable sur la route de Biden

George Stephanopoulos lors d'une discussion publique organisée à New York le 12 septembre 2023 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Roy Rochlin )

Ancien conseiller de Bill Clinton et journaliste politique chevronné, George Stephanopoulos est surtout un intervieweur très efficace, en face duquel Joe Biden jouera en partie vendredi le maintien de sa candidature à la Maison Blanche.

Ce pilier de la chaîne ABC News s'est vu confier la tâche de poser certaines questions brûlantes au président et, ce faisant, de jauger l'acuité cérébrale de celui que désormais les trois quarts des électeurs aimeraient voir remplacé avant l'élection.

L'entretien, enregistré dans l'Etat clé du Wisconsin (nord) où M. Biden fait campagne vendredi, ne devrait durer qu'une vingtaine de minutes, selon des indiscrétions ayant filtré dans certains médias.

La chaîne ABC a été choisie par la Maison Blanche en raison de son taux d'audience élevé et de l'image d'impartialité qu'elle projette, a précisé le New York Times. Les premiers extraits devraient être dévoilés dès 18H30 vendredi (00H30 samedi GMT) dans le programme "World News Tonight" d'ABC. L'entretien sera diffusé dans son intégralité à 20H00.

M. Stephanopoulos, 63 ans, est habitué aux face-à-face à fort enjeu. Il a interviewé Barack Obama, Benjamin Netanyahu, Mahmoud Ahmadinejad ou encore Vladimir Poutine.

Mais vendredi seront au premier plan les interrogations sur l'état de santé de Joe Biden, qui se sont imposées ces derniers jours. Après être apparu bredouillant et perdant le fil de ses pensées face à Donald Trump, le président devra prouver qu'il n'est pas tant usé par le poids de ses 81 années.

- Grèce et Massachusetts -

Né de parents d'origine grecque à Fall River, une petite ville du Massachusetts, George Stephanopoulos grandit à Cleveland, dans l'Ohio. Son père est alors un responsable du clergé orthodoxe américain et sa mère occupe également des responsabilités au sein de cette Eglise.

Une fois diplômé de la prestigieuse université new-yorkaise Columbia, il s'installe à Washington et commence à travailler en tant qu'assistant parlementaire. Il retrouve ce double lien avec la Grèce et le Massachusetts en s'impliquant en 1988 dans la campagne pour la Maison Blanche de Michael Dukakis, le gouverneur de l'Etat, d'origine grecque. Mais George H. W. Bush remporte le scrutin.

A la présidentielle suivante, en 1992, on voit George Stephanopoulos jouer un rôle central dans la campagne de Bill Clinton, victorieuse cette fois. Il devient l'un des principaux conseillers du président démocrate à la Maison Blanche, faisant même office de porte-parole.

Ali Wentworth et George Stephanopoulos lors d'une soirée de gala le 28 octobre 2019 à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Astrid Stawiarz )

Encore quatre ans plus tard, nouveau virage: il démissionne de l'exécutif et n'accompagne donc pas Bill Clinton dans son second mandat, marqué par l'affaire Lewinsky. Dans un livre publié en 1999, le conseiller se confie sur sa déprime et la pression subie pour porter la parole présidentielle.

Mais l'homme rebondit comme expert politique sur ABC, dont il devient la figure respectée de deux fleurons de la grille des programmes: l'émission matinale "Good Morning America" et le "talk show" dominical "This Week".

Il épouse Ali Wentworth, une actrice qu'il a rencontrée lors d'une "blind date", un rendez-vous arrangé. Le couple a aujourd'hui deux filles.

- Pizza de "Friends" -

Le journaliste à la chevelure poivre et sel toujours bien peignée est désormais riche et célèbre.

Dans un épisode de "Friends", les héros de cette série au succès planétaire se voient livrer une pizza en fait destinée à George Stephanopoulos. Cette erreur de livraison plonge toute la maisonnée dans la frénésie.

Mais vendredi l'heure sera grave entre MM. Biden et Stephanopoulos. En mars 2021, avant l'offensive russe en Ukraine, une précédente interview en tête-à-tête avait suscité des remous.

On y voit George Stephanopoulos demander à M. Biden: "Ainsi, vous connaissez Vladimir Poutine. Pensez-vous que c'est un tueur?". "Hum", fait un Joe Biden piégé, qui ajoute après une seconde d'hésitation: "Oui". Le Kremlin avait réagi de façon très irritée.

Donald Trump, qui est par ailleurs engagé dans une bataille judiciaire avec ABC et son journaliste vedette, a évoqué l'hypothèse que M. Stephanopoulos choisisse de réaliser une interview "promotion" en ne rendant publiques "que les quelques réponses cohérentes" du président démocrate.

Le surnommant de façon péjorative "Slopadopoulos", M. Trump a qualifié jeudi le journaliste d'"homme petit et irrité" et d'"intervieweur le plus bas et le plus malveillant qui existe".