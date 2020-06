Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client George Russell s'impose de nouveau à Bakou Reuters • 14/06/2020 à 00:17









George Russell s'impose de nouveau à Bakou par Matthieu Cointe (iDalgo) Le pilote de l'écurie Williams a terminé vainqueur sur le circuit de Bakou lors de la septième manche des Virtual GP Series. George Russell remporte une troisième course de suite et détient le record de la compétition. Ce samedi, il affrontaient d'autres pilotes comme Charles Leclerc (14ème aujourd'hui) ou Pierre Gasly (11ème) sur le jeu, mais aussi des invités de marque, à l'image de Thibault Courtois (12ème), Aymeric Laporte (18ème) et Gianluigi Donnarumma (16ème). Alex Albon et Esteban Gutiérrez complètent le podium. Le jeune britannique prend la tête du championnat alors qu'il ne reste qu'une manche à disputer dans cette compétition. Une bonne nouvelle pour l'écurie Williams, qui rencontre de nombreuses difficultés en ce moment.

