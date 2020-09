George, la vraie légende d'Anfield

Il a remporté six Ligue des Champions sans claquer un seul but mais est connu comme le loup blanc à Liverpool. George Sephton n'est pas un simple speaker, c'est la mémoire vivante d'Anfield, envoyée au charbon en 1971 sous l'ère Bill Shankly pour être toujours en poste un demi-siècle plus tard. Braqué à trois reprises par des policiers, deux fois annoncé mort, il a croisé James Bond et était payé 2,50 livres par match à ses débuts. George Sephton est "The Voice of Anfield".

Avril 1971. La nuit enveloppe Liverpool et les projecteurs d'Anfield font office de phare dans l'obscurité. George Sephton est assis dans les gradins. Lise, sa femme, est de la partie. Depuis plusieurs semaines, George a le speaker du stade dans le pif. ", jure-t-il, un demi-siècle plus tard, posé sur le parvis de l'antre mythique." Au micro à l'époque, le frère d'un certain Alan Jackson, précédent speaker, qui avait placé son frangin à sa place après avoir décroché un contrat de six mois dans une radio à Manchester. ""stadium announcer",