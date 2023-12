Géoblocage, le sujet qui divise l’Europe

Illustration picture of Sports Streaming platforms utilisation on April 23, 2020 in Paris, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

C’est un sujet qui anime les débats au Parlement européen depuis plus d’un an : le géoblocage. Si cet outil paraît indispensable à la pérennité de l’économie du football en matière de droits TV, sa suppression est une hypothèse de plus en plus plausible et pourrait révolutionner ce marché. Pour le meilleur et pour le pire.

Depuis 2018, le géoblocage est appliqué dans les pays membres de l’Union européenne et notamment dans l’audiovisuel. Une technologie permettant de régulariser les contenus et services en fonction de l’emplacement géographique du consommateur. Autrement dit, un résident en France a uniquement accès au catalogue audiovisuel français. Il est donc impossible (du moins légalement) pour un fan de la Serie A de disposer d’un abonnement à Sky Italia. Pour certains eurodéputés, ce qu’on appelle aussi le geo-blocking est indispensable à la parité et à la diversité du patrimoine audiovisuel européen. Mais pour d’autres, cette technologie est purement discriminatoire.

D’indispensable à contesté

Le libre-échange, voilà un principe sur lequel de nombreux députés libéraux justifient leur volonté de mettre fin à ce fameux blocage géographique. « Le règlement sur le géoblocage supprimera les barrières injustifiées pour les consommateurs et les entreprises opérant au sein du marché unique » , a notamment avancé la députée polonaise Beata Mazurek lors du débat du 13 décembre dernier au Parlement européen. La membre du parti polonais CRE (droite souverainiste des Conservateurs et réformistes européens) n’est pas la seule à souhaiter son abolition. Après de longues heures de débat à Strasbourg, les résultats tombent : 376 sont favorables à sa suppression, 111 souhaitent le maintenir et 107 ne se sont pas exprimés. Les « pour » soulignent l’importance de moderniser le secteur audiovisuel afin de répondre aux exigences des consommateurs. Un argument jugé incohérent par les opposants, qui craignent la non-protection de « la richesse et la diversité du patrimoine européen » , comme l’a souligné la députée Sylvie Guillaume (PS) dans un communiqué.…

Propos de Pierre Maes recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com