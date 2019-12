"Génocide" rohingya: la CIJ donne la parole à Aung San Suu Kyi

La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi devant la Cour internationale de justice à La Haye, le 9 décembre 2019 ( ANP / Koen Van WEEL )

L'ancienne icône de la paix Aung San Suu Kyi va prendre la parole mercredi devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour défendre la Birmanie, un jour après que son pays eut été exhorté à "cesser le génocide" à l'encontre des Rohingyas.

La lauréate du prix Nobel de la paix en 1991 est à la tête de la délégation birmane devant la Cour qui siège à La Haye. Elle compte assurer elle-même la défense de son pays, à majorité bouddhiste, mis en cause par la Gambie pour les massacres et persécutions contre la minorité musulmane des Rohingyas.

Depuis août 2017, quelque 740.000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les exactions de l'armée birmane et de milices bouddhistes, qualifiées de "génocide" par des enquêteurs de l'ONU.

La Gambie, mandatée par les 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique, estime que la Birmanie a violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, un traité de droit international approuvé en 1948.

Aung San Suu Kyi devrait faire valoir que la CIJ n'a pas compétence en la matière, que l'armée birmane ciblait des rebelles rohingyas, et que le pays est parfaitement capable de mener à bien ses propres enquêtes.

- Retransmission en direct -

Des Birmans manifestent leur soutien à leur dirigeante Aung San Suu Kyi à Rangoun le 10 décembre 2019 ( AFP / Sai Aung Main )

Encore citée aux côtés de grand noms comme Nelson Mandela et Mahatma Gandhi dans un passé pas si lointain, la cheffe de facto du gouvernement birman, 74 ans, a vu son image ternie depuis qu'elle a pris la défense des généraux de l'armée birmane.

Elle peut cependant se targuer d'un large soutien dans son pays.

L'intervention d'Aung San Suu Kyi, l'une des premières dirigeantes à s'adresser personnellement aux juges de la Cour, sera retransmise en direct sur grand écran à Rangoun, capitale économique du pays, où de nombreuses personnes devraient se réunir.

Lors du premier jour d'audience mardi, des dizaines de milliers de sympathisants se sont rassemblés dans plusieurs villes de Birmanie.

Le ministre gambien de la Justice, Abubacarr Tambadou, a déclaré aux journalistes qu'il serait "extrêmement décevant" que Suu Kyi démente à nouveau tout acte répréhensible envers les Rohingyas.

La Gambie demande à la CIJ, organe judiciaire principal des Nations unies, des mesures d'urgence pour mettre fin aux "actes de génocide en cours" en Birmanie, en attendant que soit rendu l'arrêt sur le fond de l'affaire. Ce jugement pourrait attendre des années.

- Sanctions américaines -

L'avocat gambien Ba Tambadou devant la Cour internationale de justice à La Haye le 9 décembre 2019 ( UN Photo/ICJ / Frank Van BEEK )

Les avocats de la Gambie ont dénoncé mardi l'apparition d'énormes panneaux d'affichage à travers la Birmanie ces dernières semaines, montrant Aung San Suu Kyi avec trois généraux de l'armée birmane souriants. Pour l'avocat Paul Reichler, cela montre que ces derniers sont "tous impliqués" dans les exactions commises à l'encontre des Rohingyas.

Cela prouve "que la Birmanie n'a absolument aucune intention de tenir ses dirigeants militaires pour responsables", a-t-il affirmé.

Quelques heures après la première audience à la CIJ, les Etats-Unis ont renforcé leurs sanctions contre le chef de l'armée birmane pour les meurtres à grande échelle de musulmans rohingyas.

Ces sanctions s'inscrivent dans une large série de mesures punitives annoncées par Washington à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'Homme.

Le commandant en chef de l'armée birmane, Min Aung Hlaing, son numéro deux Soe Win et les généraux Than Oo et Aung Aung étaient déjà depuis juillet sous le coup d'une interdiction d'entrée aux Etats-Unis pour leur rôle dans le "nettoyage ethnique" de la minorité rohingya dénoncé par le gouvernement américain.

