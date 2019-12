Génocide au Rwanda : « On ne peut se satisfaire des seules accusations contre la France »

Depuis 1994 et l'opération Turquoise conduite au Rwanda par les armées françaises, la polémique sur le rôle de ces dernières ne faiblit pas. Elles demeurent accusées par le gouvernement de Paul Kagame, vainqueur de la guerre civile, d'avoir soutenu le régime de Juvénal Habyarimana, donc les organisateurs du génocide des Tutsis. Vivement combattus par les autorités françaises de l'époque et par les militaires envoyées sur le terrain, les faits à la base de ces dénonciations font depuis cette période l'objet d'études historiques aussi abondantes que contradictoires. Dernière en date : celle du docteur en sciences politiques Charles Onana, qui vient de publier sa thèse sous forme de livre, décortiquant la narration de ces événements tragiques : Rwanda, la vérité sur l'opération Turquoise. Quand les archives parlent.Lire aussi Rwanda : une commission d'enquête et beaucoup de questionsAprès un quart de siècle, la polémique sur le rôle de la France durant les événements du Rwanda en 1994 ne s'est pas éteinte. Quelles découvertes avez-vous faites dans les archives que vous avez étudiées ?À mes yeux, les archives les plus riches sont celles du Conseil de sécurité des Nations unies. Elles n'avaient pas été examinées véritablement jusqu'à présent ni exploitées par des chercheurs. Or on comprend en les lisant pourquoi durant deux mois, entre le 7 avril 1994 et le début de l'opération militaro-humanitaire Turquoise,...