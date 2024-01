Gennaro Gattuso : « Peut-être que je n’ai pas été assez bon »

À Marseille, 2024 ressemble déjà à 2023.

Rejoint par Strasbourg en toute fin de match ce vendredi au Vélodrome (1-1), l’OM a commencé sa seconde partie de championnat par un (très) décevant match nul. Ce n’est pas la première fois cette saison que Marseille lâche de précieux points dans les ultimes instants d’une rencontre, et Gennaro Gattuso s’est désigné comme le principal responsable de cette fâcheuse tendance : « C’est ma faute. Peut-être que je n’ai pas été assez bon. Ça m’énerve évidemment. La deuxième mi-temps, on a trop défendu et on l’a payé à la 92 e minute. Il y a quelque chose que je n’ai pas encore réussi à changer » , a-t-il estimé en conférence de presse.…

LT pour SOFOOT.com