Gennaro Gattuso : « On va retenir la victoire »

L’important, c’est les trois points.

S’il n’a pas livré une prestation de toute beauté, l’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire en Ligue 1 face à Rennes. Pas de quoi pleinement satisfaire Gennaro Gattuso, qui voit encore de nombreux axes de progression pour son équipe. « On a fait ce qu’on devait faire avec les deux buts. Ce n’était pas une bonne prestation, mais on va retenir la victoire , a souligné le technicien italien, qui prend peu à peu ses marques dans la cité phocéenne, sur le plateau de Prime Vidéo. Nous voulons jouer, avoir la possession du ballon. Le championnat de France est difficile, donc on veut encore progresser. On joue contre des blocs défensifs bien serrés, on doit être meilleurs en transition. Ça ne m’a pas plu sur les transitions, ce soir. » …

TB pour SOFOOT.com