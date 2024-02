information fournie par So Foot • 03/02/2024 à 20:07

Gennaro Gattuso aux prises avec la mafia calabraise

Selon le Fatto Quotidiano , relayé par la Gazzetta dello Sport , Gennaro Gattuso est dans la tourmente hors des terrains. En effet, le coach de l’OM aurait été contraint de verser près de 3000 euros à des membres de la Ndrangheta, pour éviter de plus amples représailles à son encontre. Pour ce faire, il se serait servi d’un intermédiaire, en la personne de Salvatore Pipieri, un homme de confiance de sa famille.

En réalité, c’est le père de l’ancien milieu de l’AC Milan qui aurait contracté des dettes à hauteur de 80 000 euros envers la mafia calabraise, suite à une construction de panneaux solaires. Comme seulement une partie de la somme a été réglée, la mafia, via deux de ses hommes de main les plus malfamés (Aldo Abbruzzese et Mustapha Hamil), a ainsi intimidé la famille en incendiant à deux reprises la voiture de la sœur de Gattuso. Contacté par la presse italienne, « Ringhio » n’a pas souhaité s’exprimer.…

AL pour SOFOOT.com